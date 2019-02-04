Более 6 700 казахстанцев переселилось с юга на север в 2018 году

Большинство из них выехали из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областей.

В 2018 году региональная квота приема переселенцев была установлена в количестве 1 517 семей переселенцев, или 6 363 человека. В течение года из трудоизбыточных регионов в северные регионы переселено 6 766 человек (1 858 семей), или 106% от плана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как напомнили в ведомстве, Госпрограммой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" для стимулирования мобильности трудовых ресурсов предусмотрены меры господдержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством.

В соответствии с Законом РК "О миграции населения" к регионам выбытия переселенцев относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области. В них ежегодный прирост населения за последние 10 лет составил более 2% от численности населения области, а плотность населения – более 6,4 человек на квадратный километр. Регионами приема переселенцев стали Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

"Участникам добровольного переселения предоставляются субсидии на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (88 тыс. тенге). Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг ежемесячно в течение 12 месяцев на семью выплачивается от 15 до 30 МРП (от 39 тыс. до 76 тыс. тенге). Кроме того, с 2018 года работодателям предоставляются субсидии в размере 450 МРП (1 136 тыс. тенге) за каждого принятого на постоянную работу работника (не менее 5 человек) из числа переселенцев. Также, был запущен новый инструмент, направленный на развитие новых бизнес-идей среди переселенцев и оралманов. Для этого участникам программы предоставляются государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере до 100 МРП (252 тыс. тенге)", – сообщили в пресс-службе министерства.

Предусмотрены и вопросы обеспечения жильем. В соответствии с поручением главы государства с 2019 года в программу введен новый механизм по строительству и приобретению жилья для переселенцев с участием работодателей. После пилотного внедрения в Северо-Казахстанской области его планируется распространить в других регионах приема переселенцев. Новый механизм позволит в предстоящие три года обеспечить жильем около 3 тысяч переселяющихся семей.

Для расширения охвата мерами поддержки переселенцев предусмотрено приоритетное право участия в добровольном переселении выпускников проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін").

Как показывает анализ, более половины переселенцев переехали в Павлодарскую – 31%, Восточно-Казахстанскую – 27%, Северо-Казахстанскую – 22%, Костанайскую области – 16%.

Большинство из них выехали из Туркестанской области – 36%, из Алматинской – 28%, из Жамбылской – 15%, из Кызылординской – 13,5%, из Мангистауской области – 2,7%.

48% переселенцев, или 3 265 человек, трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 2 208 человек или 70%. Кроме того, 180 человек заняты предпринимательской деятельностью и 112 человек охвачены обучением на новом месте жительства.

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