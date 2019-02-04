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К адмответственности привлечены более 130 КСК Алматы

Стоит отметить, что в 2018 году была также проверена деятельность 306 КСК.

Фото : Управление жилищной политики Алматы4 февраля 2019, 12:00

С начала зимнего периода, по итогам проводимых обходов к административной ответственности привлечены 133 КСК за несвоевременную уборку дворовых территорий от снега, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление жилищной политики Алматы.

В городе проводится комплексная работа по повышению прозрачности деятельности КСК. Так, в 2018 году была также проверена деятельность 306 КСК на предмет их отчетности перед жильцами, согласования смет расходов и регистрации объектов кондоминиума. По итогам было вынесено 151 предписание по устранению нарушений, наложены штрафы.

В этой связи, в Управлении также напомнили, что в случае имеющихся нареканий в адрес своего КСК, согласно Закона "О жилищных отношениях", собственники квартир вправе большинством голосов освободить руководителя организации, либо выйти из состава кооператива и перейти в другой кооператив.

Cогласно действующим в городе Правилам благоустройства, тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены, а также в случае образования гололеда обработаны песком либо щебеночным отсевом. Кроме того, необходимо также обеспечивать своевременную очистку кровель от сосулек.

Стоит также отметить, что за данные нарушения к ответственности привлечен и ПКСК "Жансая".

Для проведения проверки деятельности КСК Вы можете обратиться в Управление с указанием конкретных фактов и доводов по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 215 или по телефонам 224-14-04, 225-14-31, 225-12-04.


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