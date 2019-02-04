Минздрав: Медобразование в Казахстане должно быть как в сериале "Доктор Хаус"

Сегодня в эпоху цифровизации медицина, как и остальные сферы, стала внедрять современные технологии не только в диагностику и лечение, но и в медицинское образование.

В Алматы стартовал международный семинар "Качество, непрерывное совершенствование и бенчмаркинг в современном медицинском образовании". В мероприятии приняли участие международные специалисты, а также вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает Zakon.kz.

Медицинское образование определяет здоровье всей нации, так как от компетенции врачей зависит здоровье каждого гражданина. Сегодня в эпоху цифровизации медицина, как и остальные сферы, стала внедрять современные технологии не только в диагностику и лечение, но и в медицинское образование.

Как отметила академический проректор, советник по национальным дебатам в области здравоохранения Международного Медицинского университета Малайзии Вишна Деви Нараджа, в ее стране электронные технологии начали вводить еще в 2007 году.

- Мы начали нашу цифровизацию в 2007 году. Сейчас большая часть нашей работы и образовательный процесс студентов заключается в работе с самими учащимися и с различным оборудованием. В нашем университете во главе угла стоит качество: качество образования, качество обслуживания и качество наших партнеров, - сказала Вишна Деви Нараджа.

Качество является основным приоритетом не только в Малайзии, но и в Казахстане. В государственной программе развития здравоохранения "Денсаулык" на 2016-2019гг. отмечено, что качественное медицинское образование будет базироваться на основе получения современных теоретических знаний и реальных практических навыков. В этой связи вопрос обеспечения и поддержания качества образования приобретает особое значение и актуальность.

- Интеграция теоретического образования и прикладного практического применения должна быть неразрывной. У меня племянница учится в медвузе, и она говорит, что очень мало практики. Я тоже считаю, что большим упущением являлось малое количество практики. Однако сейчас по новым программам мы внедрили практическое обучение на базах КазНМУ, КГМУ, АМУ, - сказал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

Он напомнил сериал "Доктор Хаус", и назвал его отличным примером синтеза образования и практики.

- Многие смотрели сериал "Доктор Хаус". Какой принцип заложен в этой клинике? В основу заложен принцип клинического мышления, там университет и больница расположены в одном месте, где Хаус берет себе интернов, обучает и т.п. К сожалению, такого у нас не происходит. Мы любим фильмы, мы хотим, чтобы у нас было как за рубежом, но мало делаем, чтобы этого достичь, - обратил внимание Олжас Абишев.

Семинар будет проходить еще два дня, до 6 февраля. За это время международные специалисты осветят наиболее актуальные проблемы современного образования – философию качества, роль и компетенции преподавателя, методы оценивания и пр. Кроме того, окажут методическую и практическую помощь в вопросах поддержания качества в медицинских вузах в рамках индивидуальных консультаций и встреч, при работе в фокус-группах.

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