Казахстан оказался на 115 месте в рейтинге качества дорог

Всего в список включены 138 стран.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем докладе о состоянии экономики в мире ежегодно собирает данные о качестве дорог в странах мира, передает Zakon.kz.

Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог (Quality of roads) размещен на сайте nonews.co. Он является одним из показателей, измеряемых в глобальном исследовании Global Competitiveness Report. Эксперты оценивали качество дорожного покрытия по всей территории страны, вне зависимости от того, насколько нагружены или задействованы те или иные участки дорог.

Всего в список включены 138 стран. Первое место по качеству дорог в нем занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), причем уже несколько лет подряд. Россия и Украина в данном рейтинге занимают одни из худших позиций. Худшими в мире эксперты признали дороги на Мавритании. Казахстан оказался на 115-й позиции.

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