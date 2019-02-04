К 5 годам тюрьмы приговорен лже-прокурор в Алматинской области

Мошенник обещал своим жертвам содействие в освобождении от уголовной ответственности их родных.

В Алматинской области вынесен судебный вердикт в отношении 26-летнего жителя Алматы, обвиненного в крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По информации ведомства, мужчина числился в розыске более года по подозрению в совершении ряда мошенничеств и был задержан в сентябре 2018 года. Расследование по выявленным фактам проведено областным Следственным управлением. Причиненный потерпевшим ущерб составил около 23 миллионов тенге.

"Согласно материалам расследования, подсудимый Алишер Калмакамбетов, 1993 года рождения, выдавая себя за работника прокуратуры, обещал потерпевшим содействие в освобождении от уголовной ответственности их родных. Установлено, что в 2017 году он неоднократно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В качестве потерпевших в материалах следствия выступали трое жителей региона. В ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Приговором Талдыкорганского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Согласно судебному вердикту ближайшие пять лет осужденный проведет в местах лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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