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Назарбаев просит Конституционный совет истолковать пункт о прекращении полномочий Президента

Обращение главы государства принято советом.

Фото : Акорда4 февраля 2019, 18:56

Конституционный Совет Республики Казахстан 4 февраля принял к производству обращение Президента страны Н.А. Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Совета.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Пункт 3 статьи 42 Конституции РК гласит:

"Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан".


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