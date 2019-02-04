Полгода житель ВКО находился в международном розыске и даже не подозревал об этом

По версии следствия, в мае 2018 года он в составе преступной группировки в Алматы похитил женщину, удерживал ее силой в квартире и вымогал деньги.

Жителя Усть-Каменогорска обвинили в похищении человека и вымогательстве, произошедших в Алматы. Супруга обвиняемого не теряет надежды на справедливость и пытается доказать, что ее муж в момент, когда произошли преступления, был не в Алматы, а за 1,5 тысячи км, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Поставили к капоту, расставили ноги, завязали руки и положили лицом".

Все было, как в боевике, вспоминает Назгуль. В день годовщины свадьбы они с мужем возвращались домой. Но вместо романтического ужина она провела всю ночь в слезах. Оказалось, что Акылбек полгода находится в международном розыске за особо тяжкое преступление. По версии следствия, в мае 2018 года он в составе преступной группировки в Алматы похитил женщину, удерживал ее силой в квартире и вымогал деньги.

Назгуль Каржибаева:

"Никто его не искал, понимаете. Мы жили обычной жизнью. У него есть машина, мы ездили на машине по городу. Мы недавно оформили в ипотеку вот эту квартиру, в этой квартире мы с ним прописывались в ЦОНе. Они же в миграционной полиции должны были это все видеть".

Кто и зачем оклеветал мужа, Назгуль даже не может предположить. Два месяца Акылбек Каржибаев находится в следственном изоляторе Алматы. С ним нет никакой связи. Поехать туда Назгуль не может, ей через неделю рожать. И вся эта ситуация не лучшим образом отразилась на ее состоянии. Узнать хоть какую-то информацию о сыне уже несколько дней пытается мать Акылбека, пока безуспешно.

Елизавета Каржибаева:

"Я уже больше месяца не могу его увидеть. Следователь на контакт не идет. Я ему звонила, он телефон не берет. Куда смотрят власти, если у нас есть все доказательства, что мой сын здесь никогда не был и ни в чем не виновен? Он даже сам в шоке, мы все в шоке".

Акылбек работает на заводе, где действует система электронных пропусков. Выписку о том, что мужчина в дни преступления был на рабочем месте, родные сразу же предоставили следствию. Но пока, по их словам, нет никаких изменений.

Назгуль Каржибаева:

"Моя дочь постоянно его спрашивает, говорит: где мой папа, когда мой папа приедет? А я ничего не могу сказать".

Ничего не говорят и следственные органы - на основании чего против Акылбека Каржибаева было возбуждено уголовное дело, и почему до сих пор с якобы пострадавшей женщиной не провели очную ставку.

Неофициально родным сообщили, что та самая пострадавшая не так давно освободилась и отбывала срок за мошенничество. Назгуль надеется, что в ближайшие дни в полиции все же разберутся в случившемся, и из роддома ее с малышом заберет муж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!