Сагинтаев и Смаилов разошлись во мнениях по законопроекту о банкротстве

Не надо торопиться с законопроектом о банкротстве - Сагинтаев.

На заседании правительства обсуждалось поручение Президента упростить процедуры банкротства и повысить их прозрачность. Министр финансов Алихан Смаилов выступил с предложением ускорить рассмотрение законопроекта о банкротстве, который сейчас находится в парламенте, передает Zakon.kz.

"Глава государства на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан повторно обратил внимание на необходимость пересмотра действующего законодательства в сфере банкротства и реабилитации. Действительно, сегодня действующее законодательство не позволяет оперативно закрыть убыточные предприятия. Основная причина - отсутствие четких понятий, позволяющих установить несостоятельность субъекта для признания его банкротом", - сказал Смаилов.

Он отметил, что соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.

"Отмечаю, что в ходе рассмотрения проекта закона в мажилисе, депутатами также обозначен ряд вопросов, требующих пересмотра. Министерством финансов проект закона с учетом поручения Президента и замечаний депутатов будет доработан в кратчайшие сроки. Предлагается ускорить рассмотрение, чтобы поправки заработали с начала второго полугодия, которые позволят банкам второго уровня начать процедуры очистки кредитного портфеля", - отметил министр.

У премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на этот счет немного иная позиция.

"Не надо торопиться с законопроектом о банкротстве. Сначала надо проанализировать ситуацию, с банками посоветуйтесь, с национальными компаниями. Поэтому сейчас не надо торопиться с продвижением законопроекта", - прокомментировал Сагинтаев.

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана указал на необходимость своевременного решения вопросов в финансовом и банковском секторе страны. Глава государства подчеркнул важность упрощения процедур банкротства и повышения их прозрачности.

- За 5 лет внесено порядка 30 изменений в законодательство, а ситуация не улучшается. Процедура банкротства применяется на поздних стадиях, когда финансовое оздоровление уже невозможно. Правительству, лично премьер-министру Сагинтаеву нужно конкретно и системно разобраться в этих вопросах в разрезе регионов и предприятий, - сказал Президент Казахстана.

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