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Три дня Сагинтаев выделил министрам на выработку плана по реализации поручений Президента

Все поставленные Президентом задачи должны быть четко исполнены, ответственность за это несут министры лично.

Фото : primeminister.kz5 февраля 2019, 12:14

В течение трех дней руководители государственных органов должны направить свои предложения по реализации поручения Нурсултана Назарбаева в министерство национальной экономики. Такой срок им выделил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев сегодня на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он раздал поручения всем министерствам и напомнил им обозначенные Президентом Назарбаевым задачи:

"Министерству национальной экономики совместно с Минфином, МОН и акимам поручаю проработать вопрос передачи функции строительства школ с финансирование на уровень региона. Это позволит упростить бюджетный процесс и соответственно ускорит строительство и ремонт этих школ", - сказал он.

Для усиления практической подготовки медицинских работников Минздраву с акцентом на практические навыки он поручил внести предложение по переходу на современные программы обучения по международным стандартам. А также продумать совместно с акимами механизмы по передачи ВУЗам в 2019 году государственных больниц, в качестве собственных клинических баз.

"МТСЗН совместно МНЭ, Минфином, МОН обеспечить запуск комплексной системы непрерывного обучения действующих работников. Учитывая возможность применения налоговых вычетов на расходы по обучению персонала на предприятиях. В партнерстве с работодателями рассмотреть механизмы оплаты образовательных курсов по переподготовке и повышения квалификации на ваучерной основе. Обеспечить на базе электронной базы труда запуск общенационального онлайн портала обучения с большим перечнем онлайн курсов как по профессиональным, так и по мягким навыкам и сертификат по полученным навыкам, признаваемого работодателем", - продолжил Сагинтаев.

Министерству информации и коммуникаций премьер-министр поручил разработать меры по кардинальному пересмотру существующих бизнес процессов госорганов, и в первую очередь, он имел ввиду перехода на электронный документооборот с 2020 года.

Помимо этого, он обратил внимание на необходимость в регулярном информировании населения о проводимых реформах с установление обратной связи.

"МНЭ совместно с Минфином проработать вопросы упрощения порядка перечисления в виде ЕСП (единый совокупный платеж) с фонда оплаты труда. Объединение налога для физических лиц на землю и строение в единый налог на недвижимость, и рассмотреть отмену земельного налога многоквартирным жилым домам", - сказал он.

МИИР совместно с министерствами здравоохранения и сельского хозяйства, НПП "Атамекен" он поручил с середины 2019 года разработать и принять комплексный план "Сапалы Казахстан" с учетом внедрения казахстанских стандартов, технических регламентов и норм, соответствующих международному уровню в течении 3-х лет, а также развития современно лабораторной базы.

"МИК совместно и Назарбаев университетом проработать привлечение ведущих научно-технических компаний в качестве стратегических партнеров для дальнейшего развития созданной инновационной экосистемы, в том числе "Астана бизнес кампус" и международного технопарка IT стартапов "Астана хаб", - сказал он и напомнил, что все поставленные президентом задачи должны быть четко исполнены, ответственность за это несут министры лично.

"Поручаю руководителям госорганов по реализации поручения главы государства по включению в план правительства на текущий год направить свои предложения в трехдневный срок в МНЭ", - заключил Сагинтаев.

Татьяна Ковалева, Астана


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