98 лет назад было принято решение о переименовании города Верного в Алма-Ату

Город с областью входили в Туркестанскую автономию (ТАССР) в составе РСФСР.

5 февраля 1921 года было решено переименовать Верный в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы — "Яблоневое", передает Zakon.kz.

Город с областью входили в Туркестанскую автономию (ТАССР) в составе РСФСР. Официально Верный был переименован Декретом ЦИК Туркестанской АССР от 14 марта 1921 года в Алма-Ату.

Как утверждают историки, решение о переименовании Верного в Алма-Ату возникло не на пустом месте. Одним из ранних свидетельств о том, что на месте крепости Верного ранее располагались поселения, относящиеся к VI-III векам. Впоследствии они разрослись в небольшие города. Одно из них называли Алмату. В XVI веке после нашествия джунгар на месте древнего города остался лишь небольшой поселок.

Чтобы не потерять свои земли старейшины региона обратились в российское подданство. Решение о возведении форта Верный было принято в 1854 году.

Территория укрепления была обнесена глинобитной стеной, имевшей форму неправильного многоугольника. Внутри крепостной стены находились жилые дома офицеров, казармы для солдат, небольшая деревянная церковь, гауптвахта и складские помещения.

В 1887 году после сильнейшего землетрясения город был почти полностью разрушен. После чего были предложения о строительстве города на правом берегу Или. Но власти отказались от этого проекта. Дальнейшее строительство проводилось с учетом антисейсмических норм уже в одноэтажном городе. Но через 23 года произошло еще одно не менее разрушительное землетрясение, но уже с меньшими потерями.

После землетрясения 1911 года в Верном уцелело всего несколько зданий, одним из которых было здание Свято-Вознесенского кафедрального собора. Храм был построен в 1907 году без единого гвоздя по проекту инженера Андрея Зенкова.

Наряду с кафедральным собором уцелели здания дома военного собрания, в котором офицеры проводили разного вида собрания и встречи, ныне он называется Музеем музыкальных инструментов.

В 1993 году после получения независимости Казахстана Алма-Ате вернули название, упоминавшееся в исторических документах Алматы.

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