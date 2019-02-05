В Алматы можно и нужно пить воду из крана. Горводоканал объяснил, почему

По словам специалистов, если не кипятить и употреблять обычную воду, то организм алматинцев получает весь необходимый состав минералов.

Главный технолог "Алматы Су" Людмила Еремина рассказала, как происходит очистка городской воды в зимний период. Кроме того, специалисты горводоканала рекомендуют пить воду из крана, отмечая, что она обладает уникальными полезными свойствами, передает Zakon.kz.

Эксперты рассказали, что зимой алматинская вода практически ничем не обрабатывается. Специальная обработка необходима только в паводковый период. В зимнее время вода подвергается лишь дезинфекции, чтобы погибли микробы. Дезинфекция же проводится с помощью поваренной соли, где путем электролиза получают гипохлорит натрия (Обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта).

"То, что мы применяем для дезинфекции воды, не имеет значения. У нас очень большой объем сооружений, сетей водопровода – поэтому мы применяем хлорсодержащие реагенты. У нас не пойдет не озонирование, ни другие элементы, потому что у нас очень протяженные сети, город большой - поэтому согласно требованиям СанПиНа нам необходимо использовать остаточных хлор в воде", - пояснила Еремина.

Рассказывая о полезных свойствах воды из крана, специалисты горводоканала добавили, что сами пьют только обычную сырую воду без примесей. При этом они рекомендуют делать это и обычным жителям. Как выяснилось, в алматинской воде собраны все необходимые организму минеральные вещества.

"С точки зрения питьевых качеств у нас вся вода соответствует СанПиНу – хоть из подземных, хоть из поверхностных источников. Если мы возьмем алматинскую воду, то она обладает очень сбалансированным минеральным составом воды. Если вы пользуетесь водой из водопровода, то ничего не надо добавлять. Если вы, конечно, будете пить доочищенную воду, которую у нас продают в разных фирмах, то вам периодически нужно применять немного больше веществ, которые содержат кисломолочные продукты и, конечно же, минеральной воды. Воду из крана пить можно, нужно и будет даже лучше, если вы ее будете пить не кипяченую. Потому что это та живая вода, которая очень хорошо действует на ваш организм", - отметила эксперт.

Прокомментировала специалист и осадок, на который часто жалуются жители микрорайонов. При этом непонятные частицы остаются в воде даже после кипячения. Как подчеркнула Людмила Еремина, осадок - это временные соли кальция и магния. Они не наносят вреда организму. Однако тут стоит отметить, что только если потреблять не кипяченую воду.

"Они в рамках СанПиНа находятся в допустимых нормах. Если они эту воду кипятить не будут, то в принципе это очень хорошо усваивается организмом. Если же они кипятят воду и остается осадок, то его желательно не употреблять. Потому что вещества при нагреве переходят в другие химические соединения", - объяснила Еремена.

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