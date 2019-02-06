Мужчина скончался в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

Двоих участников ДТП госпитализировали.

На трассе Алматы - Бишкек произшло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла за поселком Таргап. Водитель Honda Odyssey ехал из Алматы в Бишкек. За поселком он увидел, как встречный Volkswagen Golf "вилял" по дороге. По всей вероятности водитель немецкой иномарки потерял управление и допустил лобовое столкновение с Honda. От удара оба автомобиля отбросило на 160 метров друг от друга. Honda вылетела на обочину, скатилась вглубь, где остановилась в земляном рве. Volkswagen также вылетел на обочину, где затем врезался в дерево.

Стоит отметить, на тот момент дорога не была заснежена.

Водителя и пассажира Honda госпитализировали с травмами. Мужчина VW Golf скончался по дороге в больницу.

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