Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мужчина скончался в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

Двоих участников ДТП госпитализировали.

Фото : Zakon.kz6 февраля 2019, 07:22

На трассе Алматы - Бишкек произшло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла за поселком Таргап. Водитель Honda Odyssey ехал из Алматы в Бишкек. За поселком он увидел, как встречный Volkswagen Golf "вилял" по дороге. По всей вероятности водитель немецкой иномарки потерял управление и допустил лобовое столкновение с Honda. От удара оба автомобиля отбросило на 160 метров друг от друга. Honda вылетела на обочину, скатилась вглубь, где остановилась в земляном рве. Volkswagen также вылетел на обочину, где затем врезался в дерево.

Стоит отметить, на тот момент дорога не была заснежена.

Водителя и пассажира Honda госпитализировали с травмами. Мужчина VW Golf скончался по дороге в больницу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты