Казахстанские предприятия смогут увеличить объемы экспортной выручки

Воспользоваться услугами компании "KazakhExport" может любое действующее предприятие Казахстана по производству несырьевых товаров.

В рамках исполнения поручений главы государства Н.А. Назарбаева, данных в Послании Президента народу "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", холдингом "Байтерек" принято решение о выделении 34 млрд тенге на пополнение уставного капитала своей дочерней организации – АО "ЭСК "KazakhExport". Об этом сообщает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Основной целью капитализации "KazakhExport" является увеличение объемов поддержки экспорта несырьевой продукции через такие инструменты, как страхование аккредитива от риска неисполнения обязательств со стороны банка импортера, страхование отсрочки платежа по экспортным контрактам от риска неоплаты со стороны импортера, страхование авансов импортера от рисков невозврата авансового платежа экспортером и страхование займов экспортеров, направленных на развитие экспорта.

Воспользоваться услугами компании "KazakhExport" может любое действующее предприятие Казахстана по производству несырьевых товаров, которое планирует выйти на международные рынки и обезопасить свой бизнес от нежелательных рисков. В арсенале "KazakhExport" уже имеется 13 инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, среди которых – страхование кредитов, страхование банковских платежных гарантий, предэкспортное финансирование и другие.

Более подробно с инструментами государственной поддержки в сфере экспорта продукции можно ознакомиться на сайте нашей дочерней организации – www.keg.kz.

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