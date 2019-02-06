В Астане провели первую в мире операцию по имплантации устройства, симулирующего сердце

Данная технология уникальная и прорывная, потому как в устройстве нет внешних источников питания.

Казахстанские кардиохирурги совместно с партнерами из Чехии, Израиля, Италии и США провели первую в мире операцию по имплантации вспомогательного устройства кровообращения. Это устройство может помочь сохранить миллионы жизней пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказали представители системы здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно международной статистике, 26 млн людей в мире страдает хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Ежегодно выявляется около 900 тысяч новых пациентов. Из них около 800 тысяч нуждаются в трансплантации сердца. От 7% до 50% погибают, не дождавшись донорского сердца.

Для изменения статистики ученные разработали инновационную технологию – полностью имплантируемая система поддержки сердца. В разработке приняла участие команда Национального кардиологического центра. Это и послужило выбором для проведения первой такого рода операции в мире.

"За короткий период времени наш Национальный центр кардиохирургии стал одним из самых лучших кардиохирургических центров в мире. И вместе с научными партнерами со всего мира этот центр показывает наилучшие результаты на благо людей Казахстана. Для того, чтобы они могли получать эти услуги в рамках пакета медуслуг в Казахстане", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По мнению почетного председателя Уаильям Харви, в области современной сердечно-сосудистой медицины, профессора медицины в Гарвардской медицинской школе Мандипа Мехры, эта технология потенциальный фактор кардинального изменения ситуации в области кардиохирургии. Плюсы нового устройства – полностью помещается в тело человека (то есть нет никаких проводков), держит заряд 8 часов, в течении которых человек может спокойно перемещаться, позволяет принимать душ и плавать в бассейне.

"Это устройство забываемое, то есть мы его не чувствуем. Данная технология уникальная и прорывная, потому как в устройстве нет внешних источников (питания – от авт.). Используется беспроводное питание сердца. Это меняет качество жизни пациентов. Мы не видели такого ранее. И когда мы имплантируем проводные устройства, наша самая большая проблема – высокий уровень инфекции. Эти инфекции находятся там, где провод выходит из кожи человека. И люди привязаны к батарее, они вынуждены ее везде с собой носить для того, чтобы подпитывать. Новое устройство меняет все это. И когда у нас будут долгосрочные данные о работе устройств. Это в корне поменяет качество жизни пациентов. Они смогут вести тот образ жизни какой они хотят, сделать его более активным", - сказал доктор Мехра.

Также, по его мнению, в краткосрочной перспективе это устройство обеспечит выживаемость пациентов. Ведь оно позволяет на протяжении 2– 5 лет симулировать реальное сердце.

"Можно сказать, что в будущем такая операция будет даже эквивалентна трансплантации сердца. Мы приближаемся к тому, чтобы данные устройства были похожи на трансплантируемые сердца", - добавил он.

По словам председателя Национального центра кардиохирургии Юрия Пя, техника операции по имплантации вспомогательного устройства кровообращения ничем не отличается от обычной рутинной имплантации левого желудочка. За одним лишь исключением - добавляется имплантация как будто обычного кардиостимулятора. Он также отметил, что центр будет продолжать проводить такого рода операции.

"Казахстан – огромная территория, и наши пациенты разбросаны по всему Казахстану за тысячи километров. Полностью имплантируемая система позволит пациенту находится самостоятельно у себя дома и не быть привязанным к больнице, потому как это ограничивает жизнь. Эта система повышает значительно качество жизни. Так что мы продолжим работать над внедрением этой технологией, это очень большой шаг в медицине, и я очень горжусь, что это происходит в Казахстане", - сказал он

Татьяна Ковалева, Астана

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