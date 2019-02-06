В 2019 году 118 тысяч семей обеспечат жильем

В целом в 2019 году планируем построить 13 млн м² нового жилья.

6 февраля на площадке пресс-центра Правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек рассказал о развитии жилищного строительства, а также озвучил ключевые результаты реализации госпрограммы "Нұрлы жер", передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Касымбек сообщил, что в 2018 году строительная отрасль показала устойчивые темпы роста и составила 4,1% к уровню 2017 года, рост производительности труда — 9%. Инвестиции в жилищном строительстве увеличились почти на 8%.

"Показательным является то, что на 1 тг государственных средств по госпрограмме “Нұрлы жер” было привлечено 6-7 тг частных инвестиций. Сданы в эксплуатацию рекордные 12,5 млн м² нового жилья. Это выше уровня 2017 года на 12%. Ввод жилья на одного жителя за 2018 год составил 0,68 м². Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Если сравнивать, например, в России составляет 0,54 м², в Белоруссии – 0,40 м², в Узбекистане — 0,36 м². Мы наращиваем темпы жилищного строительства", — сказал Ж. Касымбек.

По его словам, жилищные условия улучшили более 113 тыс. семей, в том числе за счет государственных средств обеспечено арендным и кредитным жильем свыше 14 тыс. семей. По вводу жилья во всех регионах наблюдается положительная динамика.

Наряду с этим, для успешной реализации программы "7-20-25" увеличено финансирование на строительство инженерных коммуникаций до 100 млрд тг. Для исполнения поручения главы государства по строительству ежегодно не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи в городах Астана, Алматы и Шымкент определены механизм и источники финансирования.

"В целом в 2019 году планируем построить 13 млн м² нового жилья. Благодаря этому порядка 118 тыс. семей будут обеспечены жильем. Основная задача – довести до 2030 года целевой индикатор на одного человека до 30 м². Сегодня эта цифра составляет 21,5 м²", — отметил министр.

Кроме того, Ж. Касымбек подчеркнул, что на особый контроль взят вопрос применения отечественных стройматериалов.

"Если в жилищном строительстве сегодня 86% примерно отечественного содержания, мы считаем, что в течение 3 лет мы сможем этот показатель поднять до 90%. Это стимулирует производство строительных материалов и даст дополнительный импульс строительной отрасли в целом. По итогам прошлого года доля казсодержания в строительстве составила 77%, тем самым превысив уровень 2017 года на 5%, в том числе по жилищному строительству 86%", — добавил Ж. Касымбек.

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