В Алматинской области загорелись балконы на трех этажах

В ходе тушения пожара проведена эвакуация жильцов дома 35 человек, из них 12 детей, и спасен 1 человек (инвалид 1 группы).

В Талгаре загорелись балконы на трех этажах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"6 февраля 2019 года в 12 часов 39 минут в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании балконов 2-3-4 этажей в четырехэтажном жилом доме по адресу: город Талгар улица Карасай батыра 38. В ходе тушения пожара проведена эвакуация жильцов дома - 35 человек, из них 12 детей, и спасен 1 человек (инвалид 1 группы). Возгорание локализовано в 12 часов 47 минут и ликвидировано в 13 часов 11 минут. Без распространения огня в квартиры жильцов", - говорится в сообщении.

На тушении пожара были задействованы 10 пожарных и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Однако свидетели пожара выдвинули свою версию.

"Газовики проводили ремонтные работы, варили трубу, не отключив подачу газа. Труба взорвалась. Сгорели три балкона и крыша", - говорят очевидцы.

Также они утверждают, что сгорела квартира на 5 этаже.

Площадь пожара по 3 балконам составила 35 кв.м.

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