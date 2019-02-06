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Проверять легальность ввоза автомобиля рекомендуют в КГД

В настоящее время казахстанцы активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей из Армении и Киргизии.

Фото : azh.kz6 февраля 2019, 16:05

Легальность ввоза из-за границы легковых автомобилей можно узнать в органах государственных доходов, передает Zakon.kz.

"В настоящее время население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей из Армении и Киргизии. В этой связи информируем, что автомобили, растаможенные в Киргизии в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года, и в Армении в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными автомобилями", - сообщили в Комитете госдоходов.

При их ввозе в Республику Казахстан требуется растаможка и уплата таможенных платежей.

При этом в Казахстан можно ввозить без ограничений автомобили, растаможенные в Киргизии до 1 января 2014 года и в Армении до 10 октября 2014 года.

В КГД рекомендуют казахстанцам при покупке автомобилей проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов или по номерам Комитета государственных доходов 8-800-080-6452, 70-14-81, 71-86-18.


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