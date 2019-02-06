В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Уральске днем 7 февраля ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с.
Фото : Pixabay6 февраля 2019, 17:02
7 февраля в Мангистауской области местами ожидаются ветер юго-восточный 15-20 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Актау 7 февраля ожидается ветер юго-восточный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В этот же день в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с.
В Уральске днем 7 февраля ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
7 февраля в Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
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