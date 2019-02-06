Более 2 центнеров бесхозных лекарств обнаружили хоргосские пограничники

Хозяина лекарств не нашли.

Более двух центнеров бесхозных лекарств нашли на "Хоргосе", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу КНБ РК.

Груз пограничники ОПК "Хоргос" обнаружили при обходе территории КПП Международного центра приграничного сотрудничества (в зале въезда в РК).

"Содержимым данного груза, общим весом 209 кг, оказались медикаменты китайского производства. Хозяин незаконного товара, который, возможно, увидев приближавшихся пограничников, ретировался, так и не найден. Товар по акту передан сотрудникам таможенного поста "Алтынкөл", - сообщили в ведомстве.

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