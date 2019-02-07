Из Болгарии в Казахстан экстрадировали казахстанца, укравшего 382 млн тенге

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

7 февраля сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Максим Леонтьев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Задержанный подозревается в том, что в период с 2012 по 2017, пользуясь своим служебным положением в АО "Central Azia Cement" с группой лиц по предварительному сговору похитил денежные средства предприятия на сумму 382 млн тенге.

Леонтьеву удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

Экстрадиция лица стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с болгарскими коллегами.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

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