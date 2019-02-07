Румынский НПЗ "КазМунайГаз" в 2018 году достиг самых высоких показателей за всю 40-летнюю историю

Общее количество сырья, переработанного в 2018 году на НПЗ, составило 5,9 млн тонн, что на 1 млн тонн выше запланированного объема.

Румынский НПЗ "КазМунайГаз" показал в 2018 году самые высокие показатели за 40 лет своего существования, передает Zakon.kz.

Румынский НПЗ "Petromidia" ("KMG International") является крупнейшим зарубежным активом компании "КазМунайГаз", одним из самых технологически совершенных нефтеперерабатывающих предприятий в Черноморском регионе. В 2018 году НПЗ "Petromidia" достиг самых высоких показателей за всю свою 40-летнюю историю. Общее количество сырья, переработанного в 2018 году на НПЗ, составило 5,9 млн тонн, что на 1 млн тонн выше запланированного объема.

После осуществленной модернизации завода объем переработки на нем был увеличен с 3,8 до 5 млн тонн сырья, осуществлен переход на производство топлива стандарта Евро-5, глубина переработки нефти достигла 94% (для сравнения, глубина переработки на НПЗ, находящихся в Казахстане, не превышает 80%). Как следствие модернизации, себестоимость переработки сырой нефти на НПЗ "Petromidia" снизилась за период с 2012 по 2018 годы с $28 до $17 на тонну.

Успешное завершение программы модернизации и увеличения производительности НПЗ "Petromidia" сказались и на общих финансовых показателях компании. Согласно данным управленческой отчетности, распространенным на ежегодном собрании менеджмента компании, в 2018 году "KMG International" зарегистрировала самую высокую за время существования компании операционную прибыль (EBITDA) в размере 249,7 млн долларов, а показатель чистой прибыли составил 86 млн долларов.

Группа также зафиксировала значительный рост объемов продаж и маржинальной прибыли в розничной продаже бензина и продуктов нефтепереработки, а также нефтяном трейдинге.

Так, оптовые и розничные продажи по внутренним и внешним каналам составили за прошлый год 3,35 млн тонн, что на 59 тыс. тонн больше чем в 2017 году, и на 1,25 млн тонн выше показателя 2012 года.

При этом, маржинальная прибыль от нетопливных продаж достигла 21 млн долларов, что выше результатов прошлого года на 28% (на 6,3 млн долл. США), и более чем вдвое превышает аналогичные показатели 2012 года.

Экспорт сырья и нефтепродуктов, реализованных по трейдинговым каналам, в 2018 году составил 14,9 млн тонн, что на 2,7 млн тонн больше, чем в 2017 году. Маржинальная прибыль от этих операций составила 48,1 млн долларов - это на 16,7 млн долларов выше показателей 2017 года. Это абсолютный рекорд в истории "KMG International".

"В 2018 году операционная деятельность "KMG International" реализована в полном соответствии с намеченными планами и утвержденной в начале 2018 года Стратегией Группы. По всем основным производственным показателям минувший год стал лучшим за более 10 лет владения АО "НК "КазМунайГаз" компанией KMGI. В среднесрочном периоде мы ставим себе задачу увеличить показатель чистой прибыли в два раза, продолжить реализацию стратегии АО "НК "КазМунайГаз" по расширению присутствия на международном рынке и, как следствие, увеличению акционерной стоимости всей Группы "КМГ", - отметил генеральный директор "KMG International" Жанат Тусупбеков.

Справочная информация:

"KMG International N.V." является 100% дочерней организацией АО НК "КазМунайГаз" и представляет собой интегрированную международную нефтяную компанию, которая осуществляет операции в секторе нефтепереработки, реализации нефтепродуктов, оказания промышленных услуг на 11 основных рынках.

Основная деятельность компании сосредоточена в регионе Черного моря.

В Румынии группа владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами – "Petromidia" в Нэводарь и "Vega" в Плоешть, а также нефтехимическим комплексом "Petrochemicals".

Сеть АЗС "KMG International" насчитывает порядка 1,1 тыс. Станций в Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии. За 2018 год в рамках реализации проектов по расширению региональной распределительной сети в этих странах было открыто порядка 200 новых точек продаж (включая АЗС, экспресс-станции, скиды и резервуары).

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