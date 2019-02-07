В шести микрорайонах Алматы будут построены новые дороги

Отдельное внимание будет уделено обустройству тротуаров и арычной системы, демонтажу неиспользуемых конструкций и озеленению.

В Алматы в этом году средним ремонтом охватят более 120 улиц. Помимо этого будут построены новые дороги в шести микрорайонах города протяженностью свыше 50 км, передает Zakon.kz.

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (трансформируется в Управление городской мобильности), в мегаполисе также планируется строительство новых тротуаров для пешеходов и завершение реконструкции улицы Жандосова по линии BRT.

Будут продолжены пробивка проспекта Абая и улицы Саина, возведение транспортных развязок на пересечениях проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом и улицей Емцова. Планируется начать строительство новой транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом или так называемом "аэропортовском" кольце.

Акимом города поставлена задача по обеспечению качества работ в оптимальные сроки и созданием минимальных неудобств для горожан. Отдельное внимание будет уделено обустройству тротуаров и арычной системы, демонтажу неиспользуемых конструкций и озеленению. На каждом объекте будет установлен паспорт с контактами директора компании-подрядчика, организации осуществляющей технический надзор и сроком завершения работ.

Стоит отметить, что ранее в Алматы было отремонтировано 524 улицы, в том числе произведена реконструкция по линии BRT улиц Мустафина, Сулейменова и Тимирязева. Введены пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через ж/д пути и улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до мкр. Жас Канат.

Список улиц, на которых будет проводиться ремонт:

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