Кривошеев о трагедии в Астане: Надо требовать расследования любых событий

Трагические события в Астане, пожар, повлекший за собой гибель пяти девочек, кажется не оставил равнодушным никого.

Полиция не хочет расследовать вину родителей в гибели детей в пожаре, но это нужно сделать!

Трагические события в Астане, пожар, повлекший за собой гибель пяти девочек, кажется не оставил равнодушным никого. И действительно, смерть маленьких детей, в огне, оставленных в лачуге в 35 квадратных метров родителями, ушедшими зарабатывать им на хлеб, до дрожи в коленях, до истерики от безысходности, пробирает каждого. Появившиеся фотографии детей в соцсетях, только добавили трагизма ситуации. Красивые, радостные, те, которых больше нет. Это вселенная реальности. Откровенной, прямой, без лицедейства и ханжества. Без попытки поймать хайп на смерти детей.

Другая вселенная она про эксгибиционизм. Страну и, в частности, социальные сети, захлестнули показательные истерики, которые еще и искусно подогревали блогеры и лидеры общественного мнения. Траурные речи, заламывание рук, скорбные размышления. Один из постов особенно поразил. Девушка рассказывала о том, как она прочитав историю, спряталась в шкаф и проплакала несколько часов, чтобы не пугать детей. Она кляла государство и чиновников с такой неистовой верой, что получила несколько тысяч лайков.

Одна из самых резонансных публикаций в Facebook, которая набрала почти четыре тысячи лайков, более полутора тысяч репостов, принадлежит Ғабиту Нұрқожаеву. "Простой парень-трудяга, немец с фамилией Ситер решил связать свою судьбу с такой же простой казашкой Жанымкуль, принял ислам, знает казахский, очень хотел мальчика, как и всякий мужчина, мечтал ходить с сыном на футбол и рыбалку, учить его мужской ответственности, ему сейчас всего 34, молодой ещё — дай Бог ему терпения, пусть Всевышний воздаст ему и сына и дочь".

Действительно, нельзя остаться безучастным. Но взрослое общество не поддается эмоциям, не скатывается в истерику, оно сочувствует, но анализирует причины трагедии и эмоционально, как ребенок кидается на всех без разбора, кто не разделяет его боль, а начинает задавать вопросы. Главный из которых, что привело к трагедии, не менее важный, где были родители и кто они.

Для начала факты. "4 февраля в 02:34 на пульт "101" ДЧС г. Астана поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по ул. Шынгыстау Сарыаркинского района г.Астана. Площадь пожара составила 30 кв.м с последующим обрушением кровли на площади 25 кв.м. Прибывшими пожарными подразделениями горение локализовано в 03:06 и ликвидировано в 03:24. В ходе тушения пожара обнаружены трупы пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Родители были на работе".

На работе. Согласно публичной версии, которые распространили СМИ в момент пожара мама была на ночной смене на заводе пластиковых карт, а с детьми оставался отец, которого неожиданно вызвали на работу в СТО. Он вышел, оставив детей в лачуге, предварительно их заперев. Единственный вывод, который был предложен со стороны сетевых активистов, что семье приходится вкалывать круглосуточно, чтобы содержать пятерых детей. Появилась история про то, как одна из дочерей попросила Жанымкуль на новый год подарить ей планшет и мать, вышла на работу, будучи в декретном отпуске, оставив трехмесячного ребенка, что бы заработать на гаджет. Потом всплыла история, что у семьи четыре кредита.

Но не многие кто задались вопросом, что это за СТО такое, куда вызывают в час ночи и какие дела могут там быть и уж точно не спросили, откуда у семьи столько кредитов. А после того, как министр внутренних дел Касымов заявил, что "Мы возбудили уголовное дело по факту происшествия. Необходимо провести экспертизу. Причиной (возникновения пожара) послужило печное отопление. Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей? Я думаю, здесь не тот случай", эти вопросы обрели особый смысл, ведь любая трагедия должна быть исследована и исключены любые риски.

Ситер Евгений Георгиевич, 1984 года рождения, уроженец Акмолинской области, немец по национальности. Это цитата из приговора. Евгений Георгиевич как минимум трижды привлекался к уголовной ответственности. Из известного, он дважды судим и один раз дело прекратили за примирением сторон и возмещением ущерба.

Коротко. В октябре 2010 года совершил кражу и получил год условно. В мае 2014 его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 ч. 1 УК РК, получил лишение свободы сроком на один год, но в тюрьму не сел, снова отделался условным. Тогда, работая на СТО, убедил женщину сделать капитальный ремонт двигателя, взял предоплату в 200 тысяч тенге и сбежал с этими деньгами. Третий раз он оказался на скамье подсудимых в августе все того же года. Сразу после суда в мае, вместе с подельниками угнали автомобиль "ВАЗ 2121". На момент совершения очередного преступления он уже состоял в фактических брачных отношения с Айтымовой Ж., и имел трех малолетних дочерей (8 и 6 лет, 8 месяцев) и проживал все по тому же адресу: г. Астана, микрорайон. Коктал-1, ул. Шынгыстау, 16/1.

Теперь очень важно понять, на самом ли деле господин Ситер сотрудник СТО или же он оставил пятерых детей, запертых в лачуге в 35 квадратов, по другой причине. По имеющимся сведениям, Евгений Георгиевич не работает уже полгода. И здесь именно полиция должна дать ответ, так это или нет. Ведь оставить детей без присмотра, ночью, предварительно растопив печь, это не совсем то, что ждешь от отца семейства, но это еще можно понять, если он пошел добывать семье пропитание, но если он оставил детей по иным причинам, то вопросов появляется много.

Хочу еще раз подчеркнуть, гибель детей – трагедия, но при этом нужно всегда иметь трезвую голову. Те, кто разделил горе собрал родителям деньги на квартиру, поступили ли они благородно или откупились от проблемы, как откупаются от нищих, проходя через переход. Теперь, они будут жить в прекрасных условиях, но уже без девочек. Но осознать, что произошло и почему пожар привел к таким разрушительным последствиям для общества, нужно.

Имея доступ к интернет аналитике, можно понять, что волна негодования создавалась искусственно и жертвы этой волны были определены заранее. Нужен был только повод. Трагедий, подобной этой в стране случаются часто, что подтвердила гибель трех пацанов в пожаре в Кызылорде уже на следующий день. Но на эту трагедию никто и не обратил особого внимания. Никто не заламывал руки в шкафах, не лил слезы, не собирал деньги.

Не было особой реакции и на вот это объявление, где спасать нужно живых.

"Здравствуйте, друзья! Многодетной семье из Астаны срочно нужна ваша помощь! Мама пятерых детей Бибигуль просто рыдает и задыхается – семья замерзает во времянке без угля, дети просто вынуждены обнимать батарею и ждать тепла. Женщина работает в локомотивном депо техничкой за 40 000 тг, за времянку платит 30 000тг в месяц и 10 тысяч остается на еду (за многодетность получает 9500 тг.), и все – это все, на что они могут рассчитывать в месяц. Муж каждый день спивается, уходит. Была машина, но лишили прав. У семьи еще есть кредит, за который не платили 2 года и пошла уже пеня. Критическая ситуация из-за угля! Топить просто нечем, дети дрожат от холода. У деток одежда вся изношена, порвана. Соседи дали три ведра, спасибо им, но это все на что Бибигуль может рассчитывать в эти дни, в эти жуткие астанинские морозы. Продуктов совсем сейчас нет, еды нет. Детям очень нужна одежда и канцтовары (школа в этом плане никак не помогает). Девочке Акботе 2004 г.р. нужна куртка. Остальные дети – Айым 2002г.р., Нурторе 2009г.р.,Нурислам 2013 г.р., Айлана 2016г.р. В очередь на жилье их не поставили. Друзья, добрые люди, помогите семье, пожалуйста, помогите углем, кто сможет продуктами питания. Может, найдется одежда для детей от ваших деток! Очень благодарны за любую помощь и содействие! Р.S. пока снимали их плачевное состояние, сами очень замерзли, женщина плачет, невозможно успокоить. Давайте не дадим замерзнуть семье! Есть номер телефона семьи: 8 702 487 71 59 Адрес: г. Астана, ул. Кеменгерулы, 45".

Как мы видим, ситуация схожая, но нет очередей из волонтёров, нет стенаний о том, что мы должны поддерживать нуждающихся. Нет общенационального сбора денег. Потому что "кукловоды" не выбрали эту семью для того, чтобы создать общественное напряжение. Вокруг них не крутятся блогеры-"трупоеды", получающие тысячи лайков и вырывающие бюджеты на сопровождение в социальных сетях. Нет сотен "ботов" и липовых аккаунтов, чья работа регламентирована заранее заготовленными методичками. Нет специалистов по нейромаркетингу и социальной инженерии, которые словно Гамельнский дудочник, персонаж средневековой немецкой легенды, избавивший город от крыс и обманутый властями, c помощью колдовства уводит всех за собой безвозвратно. Дизайнеров которые "лепят" мемы.

Общество должно повзрослеть! Начать задавать вопросы. Требовать расследования любых событий. Не вестись на провокации и не поддаваться истерике, еще и очевидно режиссированной. Не реагировать на "блогеров-трупоедов", которые направляют позитивную социальную энергию в русло уничтожения, на чем и зарабатывают.

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