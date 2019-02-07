Как Астана переносит сильные морозы

Информацию по обстановке в городе на 7 февраля представили в ДЧС столицы.

Департамент по ЧС Астаны в связи с сильным мороз -37 -39 С, буран, метель) с 5 по 7 февраля организовал оперативный штаб, передает Zakon.kz.

По данным спасателей, с 5 по 6 февраля на службу "112" поступило более 13 000 звонков различного характера, из них более 8000 по закрытию трасс и отмене занятий.

"В период с 20:00 5 февраля подразделениями Департамента проводилось патрулирование автомобилями высокой проходимости (КУНГ) по направлениям Астана-Коргалжын, Астана-Косшы, Астана-Кокшетау, Астана-Атбасар, Астана-Павлодар и Астана-Караганда (объездная автодорога), где из снежных заносов вызволены 62 человека (из них 9 детей) и отбуксировано 19 единиц техники. По решению Управления образования 5 и 6 февраля отменены занятия для 1 и 2 смены с 0-11 классы и 1-2 курсов колледжей. Трассы по всем направлениям открыты", - рассказали в пресс-службе ДЧС Астаны.

Департаментом подготовлено 8 пунктов обогрева, из них 2 пункта развернуты для приема пострадавших в железнодорожном и автовокзалах.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астана попросил жителей и гостей столицы воздержаться от поездок за пределы города и по возможности не выходить из дома в случае повторного ухудшения погодных условий. Обстановка в городе стабильна и находится под контролем.

Жителям и гостям столицы рекомендуют быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях; на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов; отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт.

Строительным объектам порекомендовали принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить нужно по телефону 112.

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