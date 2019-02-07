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На 40 процентов сократят работников в антикоррупционном ведомстве

Зарплата сотрудников Нацбюро, в которой сокращены 254 руководящие должности и упразднены излишние структуры, уже выведена на уровень восточноевропейских стран.

Фото : kyzmet.gov.kz7 февраля 2019, 15:23

В текущем году будет продолжена работа по оптимизации Агентства и сокращению бюджетных расходов. Об этом заявил руководитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на коллегии ведомства по итогам работы за 2018 год, передает Zakon.kz.

По словам Алика Шпекбаева, в 2018 году на треть сокращена штатная численность сотрудников центрального аппарата. Теперь этот показатель намерены довести до 40%, оставив только самых эффективных специалистов и существенно подняв их денежное содержание. Зарплата сотрудников Нацбюро, в которой сокращены 254 руководящие должности и упразднены излишние структуры, уже выведена на уровень восточноевропейских стран.

Одним из методов оптимизации стала централизация вспомогательных служб и изменение соотношения между руководящим и исполнительским звеном. Немалые средства изысканы за счет сокращения служебных площадей, уменьшения коммунальных и административных расходов.

"Для нас нет мелочей, - сказал председатель Агентства Алик Шпекбаев, - поскольку каждый сэкономленный тенге идет в "копилку", из которой осуществляются выплаты премий и надбавок".


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