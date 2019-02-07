Шпекбаев сомневается в необходимости справок 083 и 086

В последнее время немало возмущения со стороны граждан вызывает необходимость сбора никому ненужных справок - глава АДГСПК.

Фото : Казинформ

Руководитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил о дальнейшем совершенствовании сферы государственных услуг, передает Zakon.kz. "В последнее время немало возмущения со стороны граждан вызывает необходимость сбора никому ненужных справок, в том числе форм №083, №086 и т.д. Во многих случаях эти документы никак не влияют на принятие решения. При этом нередко действует целая индустрия по их нелегальной продаже", - заявил он на коллегии ведомства по итогам работы за 2018 год. На коллегии Алик Шпекбаев отметил необходимость дальнейшего совершенствования сферы государственных услуг. "Я призываю внести свои предложения, от каких документов можно безболезненно отказаться", - сказал он.

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