Самое яркое событие недели назвал Даурен Абаев

Министр отметил огромную работу, которую за последние годы проделали Федерация тенниса Казахстана, Министерство культуры и спорта и местные исполнительные органы по развитию тенниса.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев назвал самым ярким событием этой недели победу сборной Казахстана по теннису над командой Португалии в квалификации Кубка Дэвиса, передает МИА "Казинформ".

"Неделя была очень насыщенной, действительно, было много событий и информационных поводов. Я бы, наверное, отметил победу сборной Казахстана по теннису над командой Португалии в квалификации Кубка Дэвиса. Благодаря этой победе наши спортсмены вышли в финальную стадию престижного международного турнира", - сказал Даурен Абаев.

Министр отметил огромную работу, которую за последние годы проделали Федерация тенниса Казахстана, Министерство культуры и спорта и местные исполнительные органы по развитию этого вида спорта.

"Только представьте, за последние 10 лет число кортов в нашей стране увеличилось в четыре раза, практически в каждом областном центре построены современные теннисные центры. Как следствие, растет количество детей, которые занимаются теннисом, ну и приходят результаты. Лично у меня нет никаких сомнений, что благодаря таким победам у сотен тысяч детей появится желание заниматься спортом, и это хорошо", - подчеркнул Даурен Абаев.

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