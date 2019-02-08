В Актау похитили элемент архитектурного объекта 

О пропаже элемента городской скульптуры сообщил прохожий.

Прогуливаясь по набережной, житель Актау заметил отсутствие одной из деталей в ковшеобразном корпусе "Кобыза", передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

- Меня удивило, что амфитеатр – это публичное место, где постоянно проводятся различные мероприятия. У кого поднялась рука на это? Может он захотел сдать ее в пункт приема цветного металла или совершил это от безделья, - возмущается Рустам.

Архитектурное изваяние было передано 7 сентября 2018 года в дар к 55-летия Актау от Каракиянского района.

Это не единичный случай вандализма на городской набережной 15 микрорайона. В 2018 году от рук вандалов пострадало 19 рекламных конструкций из стекла. В 2016 году неизвестные сломали "уличное пианино".

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