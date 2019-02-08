В Акмолинской области акимы районов начали работу в социальных сетях

Накануне отчетных встреч акимы районов и двух городов открыли свои аккаунты.

Обеспечение прозрачности деятельности органов власти – задача, которую президент страны регулярно ставит перед ними. Может быть, медленнее, чем хотелось бы, но она превращается в реальность, передает корреспондент Zakon.kz.

Для ее исполнения в сферу государственного управления все шире и активнее вовлекаются и социальные сети. Сегодня практически у каждого местного исполнительного органа есть собственные аккаунты в сетях общего профиля.

Данный тренд не обошел стороной и Акмолинскую область. Но в регионе официальные страницы в социальных сетях есть не только у госорганов, их также имеют и руководители. Одним из первых свой аккаунт открыл аким области Малик Мурзалин, который использует социальные медиа, причем не просто для подачи информации, но и для решения конкретных проблем и вопросов граждан. Кстати, население поддержало его в этой инициативе, разумно полагая, что присутствие руководителя региона поможет оперативно реагировать и решать вопросы.

Надо отметить, что в области пошли дальше в русле этой работы. Накануне отчетных встреч по поручению Малика Мурзалина акимы районов и городов Кокшетау и Степногорск открыли свои аккаунты и начали работу в "Facebook" и "Instagram".

По заверениям руководителей районов теперь население может напрямую обратиться к ним. Для этого жителям достаточно написать на страницу их личных аккаунтов и каждое обращение будет рассмотрено с предоставлением ответа.

Вообще такой прецедент представленности акимов всех уровней одной области в социальных сетях отмечен впервые и Акмолинская область остается таковой пока единственным регионом в стране.

По мнению населения, эта инициатива представляет огромный интерес, так как своевременное, объективное, правдивое информирование будет только способствовать популярности и поддержке проводимых мер.

- Эта хорошее начинание. Оперативное реагирование на обращения населения в социальных сетях продемонстрирует сопричастность и заинтересованность в решении насущных вопросов и поможет решать возникающие проблемы точечно, - отметил житель города Кокшетау Азамат Суюндыков.

К слову, вероятно, благодаря наличию аккаунта акима области, количество граждан, побывавших на приеме у него, сократилось практически вдвое. Это еще одно свидетельство действенности работы в социальных сетях. Особенно важно для жителей самых отдаленных уголков региона, у которых появилась возможность - не выезжая из села или аула, решить вопрос на месте.

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