Трагедия в Астане не научила шымкентцев соблюдать правила пожарной безопасности

Пожарные усилили рейды в частных домах города.

После трагических событий в Астане усилены рейдовые мероприятия в частных жилых домах Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Очередной совместный рейд с акиматом и газовым хозяйством сотрудники Отдела по ЧС Аль-Фарабийского района провели в частном жилом секторе микрорайона Онтустик города Шымкент. Личный состав пожарных подразделений, свободный от несения службы, также вышел на агитационную работу. Всего в ходе рейдовых мероприятий были охвачены 70 домов, противопожарный инструктаж прошли более 300 человек. Это результат работы за полдня.

"В ходе обследования печей на соответствие пожарной безопасности специалисты в некоторых домах обнаружили часто встречающиеся нарушения. Это – неправильная установка дымоходов, от сажи их очищают нерегулярно, используют угольные печи с трещинами и сушат вещи на отопительных системах. Это является грубыми нарушениями, которые приводят к опасным последствиям", – рассказал инженер Отдела по ЧС Аль-Фарабийского района.

В ходе рейда особое внимание уделяется частному сектору. Недавние события заставили собственников домов более ответственно смотреть на обходы сотрудников ЧС. Поэтому специалистам ЧС жильцы без претензий открывали двери, внимательно выслушивали их инструкции по пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что по статистике в январе 2019 года идет рост числа погибших и пострадавших по сравнению с прошлым годом. Большинство пожаров происходят именно в отопительный период. Рейды, конечно, проводятся регулярно, до окончания отопительного сезона. Но, несмотря на это, сами жители третьего мегаполиса не должны ждать замечания спасателей, а заранее обезопасить свои дома от риска возгорания.

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