Инвестиции в сферу здравоохранения в РК достигли 122 миллиардов тенге

Инвестиционные вливания бизнеса пока составляют 35% портфеля, однако в будущем планируется довести долю частных вложений до 60%.

По предварительным данным 2018 года, инвестиции в здравоохранение и социальные услуги составили 122,2 млрд тенге, на 26% больше, чем годом ранее. В 2017 году сумма инвестиций достигала 97 млрд тенге, при годовом росте на 54,6%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Удельный вес инвестиций в здравоохранение и социальные услуги составил 1,1% от общего объёма инвестиций в основной капитал.



Наибольшая сумма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги приходится на Алматы: 17 млрд тенге — на 18,9% меньше, чем годом ранее (21 млрд тг).

На втором месте Алматинская область: в регион было инвестировано 15,5 млрд тг, на 40,7% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Замыкает тройку Астана: 13,4 млрд тг, за год сумма инвестиций выросла более чем в 2 раза.

По словам вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя, в перспективных планах акиматов региона до 2025 года значится строительство 201 проекта по механизму ГЧП на сумму 1 трлн тенге, в том числе 17 крупных многопрофильных больниц взамен изношенной 61 больничной организации.

На конец 2018 года план по интеграции монопрофильных больниц в многопрофильные выполнен регионами на 81%. Созданы 35 многопрофильных кластеров.

Кроме того, до 2025 года определены ключевые индикаторы: наличие планов развития инфраструктуры на основе 17 региональных перспективных планов; снижение нагрузки на врача общей практики до 1500 человек и разукрупнение участков врачей общей практики до 10 участков на 1 объект; оптимизация больничного сектора с созданием в городах крупных медицинских кластеров со средней мощностью более 500 коек и т. д.



За январь–декабрь 2018 года из бюджетных средств было выделено инвестиций в здравоохранение и соцуслуги на сумму 72,5 млрд тг (доля — 59,4%). Средства местного бюджета составили 52,4 млрд тг (42,9%) от общего объёма инвестиций в здравоохранение), годовой прирост — 47%. Из республиканского бюджета было выделено 20,1 млрд тг, или 16,5%.

Внебюджетные средства составили 49,6 млрд тг, увеличившись на 10,8%. Инвестированные собственные средства достигли 43,2 млрд тг (доля 35,4%), рост составил 20% год-к-году.

Кредиты банков в сферу здравоохранения снизились на 49,3%, с 8,4 до 4,2 млрд тг, их доля составила 3,5%. Удельный вес заёмных средств равен 2,2 млрд тенге..

До 2025 года планируется привлечение инвестиций в сумме 1,3 трлн тенге и доведение доли частных инвестиций до 60% от общего объёма инвестиций в здравоохранение.

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