В Алматы решили проблему краж запчастей на штрафстоянках

Камеры, сигнализация - остались ли еще риски остаться без своего автомобиля (или его запчастей), если его забрали на штрафстоянку.

В акимате Алматы рассказали, как отреагировали на жалобы горожан на штрафстоянки. Люди были недовольны прозрачностью процедур, кражей запчастей и общим развитие коррупции, передает Zakon.kz.

В августе 2018 года власти провели опрос на портале Общественной приемной акимата Open Almaty для выявления проблем работы штрафстоянок. По данным опроса, одни автовладельцы не знают, куда звонить и где именно забирать свои машины, если они эвакуированы на штрафстоянку, другие - жаловались на отсутствие должного присмотра за авто, помещенными на штрафстоянку, и практически каждый назвал процедуру возврата авто длительной, забюрократизированной и создающей коррупционные риски.

Для исключения этих проблем в сентябре была открыта штрафстоянка "Кок Жиек"на 5,5 гектарах, вмещающую до 2,5 тысяч автомобилей. Для этого из бюджета города было выделено 415 млн тенге.

С помощью жителей изменились бизнес-процессы - оформление протоколов, оплата и снятие штрафов теперь осуществляется по принципу "одного окна" сразу на территории штрафстоянки. Теперь авто можно забрать в течение одного часа, тогда как раньше эта процедура могла занимать несколько дней. Для исключения краж, разбора машин и коррупционных проявлений среди сотрудников, установлена система безопасности - 56 камер и охранная сигнализация.

Сегодня по вопросам возврата автотранспорта со штрафстоянки горожане обращаются на пульт "102". Вместе с этим, сейчас разрабатывается алгоритм создания единого Call-центра "112", где горожане смогут получить информацию по эвакуированному автотранспорту.

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