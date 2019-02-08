Полиция Шымкента выясняет причины смерти известного хирурга

Отрабатывается версия о самоубийстве.

На 63 году жизни ушел из жизни известный хирург, профессор, доктор медицинских наук Мади Бигалиев, передает Zakon.kz.

Мади Бигалиев, основатель трансплантологии в Шымкенте и Туркестанской области, скончался накануне 7 февраля. Сейчас выясняются причины его смерти. Полиция отрабатывает одну версию за другой, в том числе доведение до самоубийства.

"По факту обнаружения трупа 60-65 летнего жителя Шымкента полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства)", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Другие подробности расследования пока не известны.

За 37 лет работы хирург провел более 10 тысяч сложнейших операций.

Похороны Бигалиева Мади Ходжаевича пройдут 9 февраля.

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