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Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Аль-Фараби в Алматы

С места ДТП медики никого не забрали, но пассажирка Hyundai сама обратилась в больницу.

Фото : zakon.kz8 февраля 2019, 14:43

В Алматы на проспекте Аль-Фараби недалеко от улицы Ремизовки столкнулись несколько автомобилей, передает Zakon.kz.

По словам водителя Toyota Granvia, все машины двигались в потоке со скоростью 55-60 км/ч. На немного скользкой дороге по неизвестной причине Lexus ударил в заднюю часть Hyundai. Водитель Hyundai от удара потерял управление и выехал на правую полосу, где столкнулся с Nissan. На этом движение Hyundai не закончилось, он еще и врезался в Toyota Granvia. В результате Toyota упала в арык.

По проспекту Аль-Фараби в восточном направлении было парализовано движение, но благодаря оперативным действиям сотрудников полиции движение возобновилось.

С места ДТП медики никого не забрали, но пассажирка Hyundai сама обратилась в больницу.


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