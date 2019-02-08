Доступ к газу имеют порядка 9 млн человек – Бозумбаев.

К концу 2019 года Казахстан будет газифицирован на 50,5%. Об этом сказал министр энергетики Канат Бозумбаев на расширенном заседании, передает корреспондент Zakon.kz.

Добыча газа в прошлом году составила 55,5 млрд м3, показав рост в 5% по сравнению с 2017 годом. План на 2019 год, по словам Бозумбаева – 55,0 млрд м3.

Производство товарного газа увеличилось до 33,3 млрд м3 с ростом на 5,4% и сжиженного газа – до 3,1 млн тонн с ростом на 7,3% к 2017 году. План на 2019 год – 31,3 млрд м3 и 3,2 млрд м3 соответственно.

Экспорт газа составил 19,4 млрд м3 с ростом на 12,7% к 2017 году. План на 2019 год – 17 млрд м3.

"В рамках экономического сотрудничества с Китаем налажен ежегодный объем экспорта до 10 млрд м3. В 2017 году впервые был осуществлен экспорт газа в объеме 1,1 млрд м3, а в 2018 году экспортировано порядка 6 млрд м3", - добавил он.

По его словам, в стране увеличен объем транзита газа до 90,6 млрд м3, рост к 2017 году составил 7%. На взаимовыгодных условиях начаты транзитные поставки газа через Узбекистан по маршруту трубопровода "Бухара-Урал" – газотранспортной системы Узбекистана – трубопровода "Газли-Шымкент".

"Транзит газа через Узбекистан способствует бесперебойному газоснабжению южных регионов страны в отопительный период и исполнению экспортных поставок в Китай", - прокомментировал министр.

Он напомнил, что в 2018 году реализовано 46 проектов газификации на общую сумму 21 млрд тенге. В 2017 году таких проектов было 17.

"Уровень газификации страны на 1 января 2019 года достиг 49,68%, прирост в 2,3% по сравнению с 2017 годом. Доступ к газу имеют порядка 9 млн человек. По итогам 2019 года планируется выйти на уровень газификации в 50,5%",- заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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