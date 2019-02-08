Когда Казахстан планирует начать экспорт нефтепродуктов

В связи с этим, Бозумбаев поручил вице-министру Болату Акчулакову взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство.

В 2019 году Казахстан полностью обеспечит себя бензином, дизельным топливом и авиакеросином. Такое заявление сделал министр энергетики Канат Бозумбаев на расширенном заседании, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Бозумбаев, Казахстан произведет 12,2 млн тонн основных нефтепродуктов в 2019 году, и переработает нефти на 5% больше, чем в 2018 году.

По его словам, в секторе переработки нефти в 2018 году полностью завершены проекты модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Увеличены мощность и глубина переработки, качество нефтепродуктов соответствует европейским стандартам К-4, К-5.

"Объем переработки нефти вырос на 8,6% по сравнению с 2017 годом и составил 16,4 млн. тонн (с учетом Конденсата и Каспийбитума – от авт.). В текущем году планируется переработать 17,2 млн. тонн, что на 5% больше 2018 года", - сказал он.

Канат Бозумбаев также отметил, что объем производства основных видов нефтепродуктов: авиакеросин, дизельное топливо, бензин, мазут в 2018 году вырос на 9,4% к 2017 году: "План текущего года - 12,2 млн. тонн, с ростом от уровня 2018 года на 5%".

По его словам, в 2018 году обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами достигла по бензину – 93,2%, по дизтопливу – 91,1%, по авиакеросину – 62%.

"В текущем году обеспеченность рынка в отечественном бензине, дизельном топливе, за исключением зимней марки (минус 15-25С) и авиакеросине составит 100%", - добавил он

Бозумбаев также отметил, что с начала 2018 года наблюдается снижение розничных цен на бензин марки Аи-92 на 4% (со 160 до 153,4 тенге – от авт.). А в феврале 2019 года минимальные цены по Аи-92 составили 139 тенге (в г. Алматы - от авт.).

"В 2018 году, наблюдался рост цен на дизельное топливо на АЗС (на 33 тенге с начала 2018 года – со 160 до 193 тенге – от авт.). Основные причины – это повышение сезонного потребления дизельного топлива в весенне-осенний периоды у СХТП, сезонный рост транзитных перевозок, а также сохранявшаяся небольшая импортозависимость. В целях недопущения роста цен на топливо, а также снижения риска образования дефицита дизельного топлива нами проработаны меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределы Республики Казахстан на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС", - сказал он.

Он обратил внимание, что Казмунайгазу необходимо ужесточить контроль за эксплуатацией оборудования нефтеперерабатывающих заводов, чтобы исключить аварийные остановки, приводящие к дефициту на рынке нефтепродуктов.

"В текущем полугодии планируется начать экспорт казахстанских нефтепродуктов, в основном в страны Центральной Азии. Законодательная база находится на стадии завершения", - добавил министр.

В связи с этим, Бозумбаев поручил вице-министру Болату Акчулакову взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство.

Татьяна Ковалева, Астана

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