Индеец племени чероки назвал казахов генетическимим братьями

Мы очень связаны друг с другом: шаманизм, духовные связи, беркуты, лошади, барабаны, много схожих церемоний, объединяющих вас с кочевниками Северной Америки - Рахсаан Уолф.

Всё больше искренних друзей обретает Казахстан за рубежом. Индеец из племени чероки прославляет Казахстан, используя в своей одежде символику и изучая казахский язык, историю и культуру полюбившегося ему народа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Рахсаан Уолф, который перевел свое имя по-казахски, как Рахсаан Каскыр, на самом деле уникальная личность. Он представитель коренных народов США, различных племен индейцев, населяющих Америку.

- Я коренной американец, кочевник из племени чероки. Если вы понимаете культуру кочевников Казахстана, то должны знать и о том, что в Северной Америке живут коренные народы, первое население нынешних Соединенных Штатов. Сам я из племени чероки. Между нами и казахами существуют универсальные символы, что сближает нас. Я рос близким к азиатской культуре, изучал историю Юго-Восточной и Центральной Азии. В результате я вышел на казахов, изучаю вашу культуру, язык. При этом обнаружил, что казахский народ является кочевым.

По словам Рахсаана, коренные жители Америки происходят из степей Евразии. Он отмечает общие корни и называет казахов братьями не только по образу жизни или кочевому менталитету, но и на генетическом уровне.

- Мы очень связаны друг с другом: шаманизм, духовные связи, беркуты, лошади, барабаны, много схожих церемоний, объединяющих вас с кочевниками Северной Америки. Как известно, именно кочевые племена из Центральной Азии пересекли Россию, Аляску и расселились в Северной Америке и пошли дальше. Мое знакомство с казахской культурой стало своеобразным духовным путешествием.

Мужчина настолько увлечен историей номадов и Казахстана, что основал свой канал на YouTube, где знакомит подписчиков как с нашей страной, так и со своим творчеством, в частности, как художника.

- Я умею читать по-казахски, но мне надо научиться запоминать слова. Конечно же, я умею приветствовать и говорю: салем, салеметсизбе, калын калай. Это моя первая книга "Алиппе". По ней я изучаю произношение и грамматику. А это книга тоже очень хорошая. В ней подробно описывается перевод слов и их значение. Она помогает мне учиться читать. В этой книге 600 коротких историй на казахском языке.

У индейца Рахсаана еще много идей, как сблизить наши народы и континенты через общую историю и культурные традиции. Он убежден, что через такие взаимосвязи можно обеспечить мирное будущее для последующих поколений.

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