В ВКО и Павлодаре отменили занятия

Занятия отменены из-за мороза.

В Восточно-Казахстанской области и Павлодаре отменили занятия в школах, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены. За окном температура минус 30°, ветер 3 м/с.

В Усть-Каменогорске минус 35°, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы обеих смен, а также 1-2 курсов колледжей. Школьники 1-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей Семея остаются дома. Температура воздуха минус 34°.

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