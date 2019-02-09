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Казахстанку экстрадировали из Доминиканы

Она находилась в международном розыске.

Фото : pxhere.com9 февраля 2019, 10:32

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Доминиканской Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирована Марина Орумбаева (Невская), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, казахстанка разыскивалась антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области по подозрению в растрате вверенного имущества с причинением ущерба государству на сумму порядка 9 млн тенге.

Орумбаева скрывалась от органа уголовного преследования и находилась в международном розыске.

"Несмотря на отсутствие двухстороннего соглашения о выдаче между Казахстаном и Доминиканской Республикой, запрос Генеральной прокуратуры удовлетворен властями зарубежной страны на принципе взаимности.В настоящее время задержанная водворена в следственный изолятор Астаны", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.


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