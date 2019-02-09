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Турсынбаева завоевала серебро на "Турнире четырех континентов"

Обладательницей золотой медали стала японка Рика Кихира.

Фото : olympic.kz9 февраля 2019, 13:14

В американском Анахайме завершились соревнования у женщин в рамках "Турнира четырех континентов". Казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

После короткой программы она занимала промежуточное шестое место. В произвольной же Турсынбаева набрала 139,37 баллов, что стало ее лучшим результатом в сезоне.

В сумме Элизабет Турсынбаева набрала 207,46 баллов. Этот результат принес ей "серебро".

Японка Рика Кихира стала обладательницей золотой медали - 221,99.

Еще одна представительница Японии Майи Михара завершила выступление на третьем месте. В ее активе 207,12 баллов.

"Я рада, что выступила здесь лучше, чем на прошлых своих соревнованиях. Сегодня я впервые в рамках выступления попробовала выполнить четверной сальхов. Упала, но рада, что удалось скрутить его. Работаю над ним в программе на протяжении двух недель.

Довольна, что после падения я все-таки смогла остальные прыжки выполнить без ошибок",- рассказала после выступления Турсынбаева.


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