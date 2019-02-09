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На 100% обеспечат природным газом Туркестан в 2020 году

Обеспеченность населения города электроэнергией на сегодняшний день составляет 99,8%.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области9 февраля 2019, 13:37

В текущем году охват жителей города Туркестан природным газом составит около 60%. В 2020 году город полностью будет обеспечен голубым топливом. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким города Алипбек Усербаев, передает Zakon.kz.

"Газоснабжение города осуществляется в 3 этапа. На I этапе 10518 абонентам проведен газопровод, около 43 тыс. жителей города получили доступ к природному газу. На сегодняшний день в рамках II-III этапов разработаны 11 проектов, стоимость которых составляет 20 млрд. 271 млн. тенге, начаты строительные работы", - отметил А.Усербаев.

Вместе с тем, обеспеченность населения города электроэнергией на сегодняшний день составляет 99,8%. За отчетный период завершено строительство 2 объектов, 1566 абонентов города обеспечены качественной электроэнергией.


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