Национальную перепись населения перенесли

Перепись лучше проводить в осеннее-зимний период, когда наблюдается наименьшая мобильность населения.

Перепись населения Казахстана, запланированную на 2019 год, перенесли на 2020-й, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно постановлению правительства о правилах и сроках проведения национальных переписей от 11 октября 2010 года подсчет граждан республики должен проводиться каждые десять лет. Последняя перепись прошла в 2009 году.

Подготовку к очередной переписи десятилетия начали в 2017-м. В сентябре прошлого года министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявлял, что перепись-2019 пройдет в электронном формате в два этапа. На национальный подсчет населения страны из бюджета выделили 8,8 миллиарда тенге (порядка 22 миллионов долларов).

Согласно международной методологии наиболее оптимальными сроками проведения переписей являются периоды года с наименьшей мобильностью населения, то есть осеннее-зимний сезон, говорится в официальном ответе комитета по статистике министерства национальной экономки на запрос агентства.

"В этой связи наиболее приемлемыми сроками проведения переписи являются февраль-март. Учитывая ряд организационных и инструктивных моментов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи, принято решение о проведении национальной переписи населения Казахстана в начале 2020 года", - сообщили в комитете статистики.

Сейчас проект постановления правительства о проведении национальной переписи населения Казахстана в 2020 году находится на стадии согласования с госорганами и акиматами всех регионов.

В случае согласования и принятия проекта постановления проведение национальной переписи населения пройдет с 5 февраля по 5 марта 2020 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!