Более 50 граждан Узбекистана эвакуировали с трассы в Актюбинской области
Их отправили в кемпинг "Жолсерик" поселка Сарытогай
Фото : pixabay10 февраля 2019, 13:01
10 февраля в 04:00 на 668 км автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области сломался пассажирский автобус Setra, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Спасателями Оперативно-спасательного отряда ДЧС эвакуировали в кемпинг "Жолсерик" поселка Сарытогай 52 человека, из них 51 граждане Республики Узбекистан.
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.
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