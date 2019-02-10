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Более 50 граждан Узбекистана эвакуировали с трассы в Актюбинской области

Их отправили в кемпинг "Жолсерик" поселка Сарытогай

Фото : pixabay10 февраля 2019, 13:01

10 февраля в 04:00 на 668 км автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области сломался пассажирский автобус Setra, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Спасателями Оперативно-спасательного отряда ДЧС эвакуировали в кемпинг "Жолсерик" поселка Сарытогай 52 человека, из них 51 граждане Республики Узбекистан.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.


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