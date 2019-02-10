Вылетевший из Атырау самолет вынужденно сел в Минске

Посадка прошла штатно, однако рейс был отменен. Пассажиры долетят другими авиалиниями

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку по технической причине в аэропорту Минска, передает Sputnik.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Атырау - Амстердам. Самолет сел в воздушной гавани в 11:31 по времени Астаны.

"Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменен. Пассажиры будут вывезены другими авиалиниями", - говорится в сообщении авиакомпании.

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