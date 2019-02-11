Данная мера позволит избежать судебной волокиты.

В Казахстане часть гражданских дел, ранее рассматриваемых судами, переданы нотариусам. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление пресс-службы Министерства Юстиции РК.

Законом по защите права собственности предусматривается, что некоторые виды гражданско-правовых споров теперь будут решаться нотариусами.

"Это бесспорные требования по взысканию задолженности. Например, требования о взыскании заработных плат, о взыскании задолженностей по коммунальным услугам и о взыскании задолженностей по обязательствам, основанных на нотариально удостоверенной сделке и другие", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данная мера позволит избежать судебной волокиты, поскольку не имеет спорных оснований для разрешения их судом.

Кроме того, 10 категорий гражданских дел, вытекающих из бесспорных документов, таких как о взыскании алиментов на содержание детей, об исполнении медиативных соглашений и другие будут рассматриваться в суде в упрощенной процессуальной форме, где срок рассмотрения и вынесения решений ограничивается тремя днями.

Соответствующие поправки были внесены в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "О нотариате" в рамках Закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

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