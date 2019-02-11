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В Атырау для граждан открыт "уголок самообслуживания"

Главной целью открытия данного "уголка самообслуживания" является оказание госуслуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности населения.

Фото : пресс-служба11 февраля 2019, 14:41

В целях обеспечения доступности государственных услуг, в городе Атырау в торговом центре "Дина" для граждан открыт "уголок самообслуживания".

1 февраля 2019 года по инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области совместно с руководством торгового центра "Дина" и Атырауским филиалом "ГК "Правительство для граждан" в одном из крупнейших торговых центров города Атырау для граждан открыт "уголок самообслуживания".

Главной целью открытия данного "уголка самообслуживания" является оказание государственных услуг в электронном виде и повышение цифровой грамотности населения.

В уголке самообслуживания любой гражданин при наличии ЭЦП (электронной цифровой подписи), не теряя времени в очередях ЦОНов, может получить справки за несколько минут через портал "электронное правительство".

К тому же, даже при отсутствии ЭЦП у гражданина имеется возможность получить госуслуги при помощи одноразового пароля либо социальной сети Telegram (EgovKzBot).

Необходимо отметить, что торговый центр "Дина" является одним из самых крупнейших торговых центров города Атырау, где зачастую наблюдается массовое пребывание людей из всех районов и сельских округов Атырауской области.


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