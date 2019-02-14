Солист театра "Астана Опера" выступит в образе художника Каварадосси

Образ романтичного и благородного Каварадосси входит в число самых знаменитых в мировом оперном репертуаре.

17 февраля на сцене Большого зала "Астана Опера" состоится значимый дебют. Ведущий солист театра заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш впервые выступит в главной партии Каварадосси в оперном шедевре Дж. Пуччини "Флория Тоска", передает пресс-служба театра.

Образ романтичного и благородного Каварадосси входит в число самых знаменитых в мировом оперном репертуаре. Известно, что многих певцов мира прославило исполнение предсмертной арии героя "E lucevan le stelle" из третьего акта. Роль Марио Каварадосси очень дорога для ведущего солиста "Астана Опера" Меира Байнеша, так как это одна из его первых партий из опер великого композитора Дж. Пуччини. Этот образ вокалист уже воплощал на сцене ГАТОБ им. Абая, а сейчас готовится представить свою интерпретацию этой роли столичной публике.

- Согласно сюжету, Марио Каварадосси – творческая личность, известный художник своего времени. Мне особенно близки его свободолюбие, пылкость и глубокое чувство патриотизма. Важно отметить, что действие оперы происходит на фоне реальных исторических событий 1800 года, когда Наполеоновские войска вторглись в Италию. Мой герой расстается с жизнью в борьбе за родину, за правое дело. Это одна из сложнейших и самых ярких партий, написанных Дж. Пуччини для тенора, и создавать образ с актерской точки зрения, одновременно выполняя трудные музыкальные задачи, совсем непросто. Постановка, представленная в "Астана Опера", – классический вариант спектакля, эффектные декорации и каждое действие артистов переносят зрителей в те далекие времена, когда Италия была оккупирована французской армией. Все солисты готовы выйти на сцену и рассказать эту драматичную, полную сюрпризов историю публике. Искренне надеемся, что наша трактовка придется по душе слушателям, - сказал Меир Байнеш.

Заглавную партию Флории Тоски исполнит ведущая солистка "Астана Опера" заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, барон Скарпиа – Евгений Чайников. Ризничий – Шынгыс Расылхан, Анджелотти – Болат Есимханов, Шарроне – Самат Жарылкасынов, Сполетта – Рамзат Балакишиев, Тюремщик – Нурлыбек Коспармаков, Пастушок – Канат Бахтияр.

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.

Либретто Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики по одноименной драме Викторьена Сарду. Режиссер-постановщик – Лука Ронкони, ассистент режиссера – Еренбак Тойкенов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектакля в 17:00.

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