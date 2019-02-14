Массовые ДТП и драка произошли в Алматы в районе Сайрана

Есть пострадавшие.

В Алматы на ул. Толе би, напротив Сайрана, произошли столкновение трех машин и драка, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе ночных увеселительных заведений. Как рассказал водитель Chevrolet Cruze, он ехал в западном направлении по Толе би. И увидел впереди около кафе "Паприка" массовую драку, которая с тротуара переходила на дорогу. Водитель притормозил и вынужден был остановиться около толпы людей. И в этот момент в него врезался Mitsubishi Galant. Его водитель рассказал, что он по инерции врезался в Chevrolet, потому что в него сзади влетела LADA Granta-такси.

В результате аварии пострадали все три водителя.

Как потом рассказали участники ДТП, судя по всему, активными участницами потасовки среди посетителей кафе были девушки, которые с парней переключились на полицейских, прибывших по вызову на ДТП и драку. В ходе потасовки пострадала одна из ее участниц.

Прибывшие на место ДТП медики сначала оказали помощь ей. Вторая бригада занялась пострадавшими водителями.

Также туда приехали четыре экипажа полиции, которые занялись наведением порядка.

Со слов сотрудников полиции, эти кафе печально известны постоянными драками, криминальная обстановка здесь "хромает" из-за этого. Заведения пытались закрыть, но безуспешно.

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