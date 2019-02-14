На алматинском рынке разбилась огромная чайка. Очевидцы просят помощи

Птица разбилась в центре рынка Барлык, очевидцы подобрали ее, однако животное получило несколько серьезных травм.

В центре рынка Барлык Алматы неудачно приземлилась птица, напоминающая средиземноморскую или серебристую чайку. Животное при падении получило несколько серьезных травм. Работники рынка просят помочь спасти животное, передает Zakon.kz.

Очевидцы пытались обратиться за помощью в "112", однако в службе ответили, что им необходимо обратиться в алматинский зоопарк. Сейчас птица находится при смерти от холода и полученных травм.

Серебристые и средиземноморские чайки внешне почти не отличаются друг от друга. Это крупные белоголовые чайки, схожие по размерам и окрасу. Ноги и крылья птиц относительно длинные, обе обладают мощным клювом. Длина тела птиц варьируется от 58 до 68 см, размах крыльев достигает 158 см, масса тела взрослой особи составляет около 1,5 килограмм.

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