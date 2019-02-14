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Сергей Завилейский: Уверен, что Фируза Шарипова станет олимпийской чемпионкой

Менеджер казахстанской спортсменки высказался о ее шансах на главных стартах четырехлетия.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой14 февраля 2019, 11:05

Фируза Шарипова действительно собирается боксировать на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом рассказал менеджер казахстанской обладательницы ряда чемпионских поясов по профессиональному боксу Сергей Завилейский, передает Zakon.kz.

Он отметил, что всерьез рассматривается участие Фирузы Шариповой в летних Олимпийских играх-2020.

"Уверены, что Фируза сможет пройти отбор. В данный момент она тренируется под началом тренера любительской сборной России по боксу, проводит спарринги со сборницами. При этом наш тренер Альберт Муталибов работает также с профессиональными боксерами. У него тренировалась трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Софья Очигава. Перед нами стоят две цели: абсолютное чемпионство мира и Олимпийские игры. Мы к этому идем, и обычно мы добиваемся того, к чему стремимся. Так что я уверен, что у Фирузы есть все шансы стать олимпийской чемпионкой. Рассматриваем две весовых категории - 60 и 64 килограмма”, - сказал Сергей Завилейский.

Ранее Фируза Шарипова поддержала чемпионку мира по версии WBО Кристину Хаммер в желании представлять Казахстан на Олимпиаде и сама высказалась о своем участии в Токио-2020.

Альберт Ахметов


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